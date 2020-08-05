美國衛生部宣布部長阿札爾（Alex Azar Ⅱ）部長將率團訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。對此，國民黨立委馬文君認為，樂見在疫情上與美國有更多合作，但希望不要有政治操作與考量，蔡政府也應該趁此機會爭取實質合作而不要只有政治宣示效果。

國民黨立委吳怡玎表示，新冠肺炎新藥瑞德西韋原訂7月底前輸入2000劑來台灣，結果卻剩78劑，因為美國6月底宣布購買50萬劑瑞德西韋，占了7到9月的全部產量。吳認為，美國高階官員此行來台當然歡迎，但希望有實質協助，比如就先從當初答應要給台灣的2000劑瑞德西韋輸台開始，給台灣實質上的協助。

馬文君表示，美國的《台灣旅行法》2018年就通過，當時沒有疫情，如今美國自己疫情嚴峻，卻要選在這時候來台灣，外交部目前的說法好像不會隔離這批官員，會不會形成防疫破口？在此敏感時刻，真的需要本人親自來台？現在很多國際會議也都採取視訊方式，有很多方法可以交流。

馬文君認為，親自來台的政治宣示意義大於實質意義，認同台灣應該跟世界各國在防疫上一起合作，也樂見於台美關係密切，但是考量美國現在疫情嚴峻，新冠病毒也存在很多未知數，是否要冒險讓美國官員在不用隔離的狀態下來台，應該要謹慎考慮，不要為了政治宣示意義反而造成防疫破口。

(中時 )