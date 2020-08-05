財政部長蘇建榮今(5)日表示，雖然台股因資金行情而在「萬二」，但各國經濟還是很嚴峻，且資金行情來得快去得快，未來無法預測的風險仍很高，若各國股市一夕變盤，台灣也將難以倖免，因此，國安基金委員會議才會授權繼續護盤。

蘇建榮今接受電台採訪，針對台股目前在12,000點以上，國安基金於第二季例會時仍決議不退場，他做上述說明。至於為何在經濟萎縮的情況下，股市反而大好，他表示主因有二，一是在疫情帶動網路交易、視訊會議等需求，使高科技產業的需求反而暢旺，且這些產業占台股的權值頗重；第二是資金行情，受美國貨幣寬鬆政策和降息影響，資金往亞洲市場移動，帶動資金行情。不過他也說，資金行情來得快去得快，未來無法預測的風險仍很高，不曉得股市何時會發生變化。

另外，他指出，中央政府今年所得稅、貨物稅均將短徵，在所得稅、貨物稅衰退下，今年稅課收入預估短徵1200億元；比較樂觀的項目是證券交易稅，因5、6、7月平均每日股市成交量均達2000億元，預估證交稅收會較預期來得高。

今年中央政府稅收預估將短徵1,200億元，加上紓困特別預算的需求，政府今年預計要舉債3000、4000億元；所幸前兩年財政較穩健，保留舉債彈性。

(時報資訊)