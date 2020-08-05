民眾通報之有機質肥料（左圖），民眾通報之草類種子（右圖）。（防檢局提供／李柏澔台北傳真）

民眾通報之蓮花種子(右)。（防檢局提供／李柏澔台北傳真）

民眾通報之砂土。（防檢局提供／李柏澔台北傳真）

防檢局表示，針對7月28日至8月5日接獲民眾主動通報9件收到自中國大陸輸入植物及相關產品，包裹中攜帶的土壤可能附帶線蟲，病原菌或害蟲等植物有害生物，且9件當中多半是買A送B的情況，例如買花盆送肥料，行政院長蘇貞昌已要求各部會在第一時間將不明包裹送至防檢局處理。

主委陳吉仲表示，自7月底8月初從中國大陸寄來多件包裹，其中6件為種子、2件土壤、1包有機質肥料等共9件，當中蕓薑屬、羅漢竹及薔薇種子均來自中國大陸，由於包裹平信等跳過防檢局的邊境檢疫，可能會對我國農業生產造成不良影響，基於防疫從嚴考量均已即刻銷毀，日後將視需要進行疫病害蟲檢測，日前行政院院長蘇貞昌也要求各部會，尤其財政部及農委會要在第一線將這些不明貨品阻擋下來。

陳吉仲說明，9件通報案件中有4件購於淘寶、2件蝦皮、2件臉書，1件平台未提供，先前為防範非洲豬瘟針對「動傳法」做出修改，只要涉及如非洲豬瘟、口蹄疫等重大傳染疾病，電商平台販售疫區相關肉製品就會面臨重大罰責，但植物部分目前還沒有裁罰相關法令，後續將研擬。

防檢局副局長鄒慧娟表示，根據我國「植物防疫檢疫法」第14、15條規定，有害生物(含雜草)、土壤及附帶土壤之物品禁止輸入，9件商品多半是買A送B的情況，例如買花盆送肥料，將來若未如實申報，輸入人(買家)或是代理人可處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金或罰鍰。民眾接收到不明郵包若主動通報就不會有任何開罰。

財政部關務署主任秘書吳慧燕提到，關務署本年度已查獲快遞違規輸入植物或其相關產品案件總計198件，防檢局將持續與該署及中華郵政股份有限公司共同合作加強查驗。

現場有媒體問到，美國也收到從中國大陸寄出的不明種子及培養土，外界質疑是中美的「植物大戰」，陳吉仲回應，中美關係錯綜複雜，各方通力合作才能有效避免大國問題波及台灣農產品的安全。

(中時 )