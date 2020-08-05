駐日本沖繩美軍hapi 一架F-15戰機，4日上午10時30分左右在沖繩縣附近空域掉落一個重量約3.6公斤的零件，並在同日傍晚通報日本沖繩防衛局，目前所知暫未傳出傷亡或物損。
日本琉球新報報導，今天得知這架F-15戰機是駐沖繩美軍嘉手納基地所屬，駐沖繩美國空軍在掉落零件後並沒有停飛同型機，今天依然在嘉手納基地不斷起降。
沖繩防衛局表示，F-15戰機昨天掉落的物品落點不詳，但根據美軍情報指出，不論掉落在海裡或陸地上，都是在沖繩附近。
美軍推測，如果掉在海裡的話，大約是嘉手納基地東南東方約100公里外海；如果掉在陸地上的話，有可能在沿著國道（類似台灣的省道）58號一帶的地區。
掉落零件目前尚未傳出造成人員傷亡或物品損壞。
回顧過往，駐沖繩美軍嘉手納基地所屬的一架F-15戰機，2018年2月也曾掉落過天線；同年6月也發生F-15戰機墜機事故。
另外，美軍F/A-18戰機曾在今年2月以嘉手納基地為據點進行訓練時，掉落過油箱外蓋。
(中央社)
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