3工人搬運高壓氣體鋼瓶傾倒外洩 鋼瓶狂掃全受傷送醫 13:422020/08/05 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市永康區傳出一起氣體鋼瓶倒地掃到3人受傷送醫的事故。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區環工路今天中午傳出一家企業在搬運高壓氣體因鋼瓶傾倒導致外洩，3名搬運人員被倒下的鋼瓶掃到受傷，分別被送奇美、安南等醫院，其中，2人骨折、意識清楚，1人右後腦杓撕裂傷血腫、腹部擦傷，意外原因正在深入調查中。 台南市政府消防局11點28分獲報，出動永康、大橋、鹽行等分隊趕往救援，初步了解，現場為消防公司員工在搬運鋼瓶時，不慎傾倒，導致高壓氣體外洩，鋼瓶則在地面打轉，撞擊一旁3人，造成49歲黃姓男子右手骨折、44歲吳姓男子右前臂骨折、48歲陳姓男子則是右後腦撕裂傷血腫。 (中時 ) #鋼瓶 #男子 #骨折 #高壓 #氣體 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「拿錢不辦事」是民代收錢絕招？網：山西布政司更高招 - 社會 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 「富美剪工廠」董座涉在台發展組織 遭「共諜」起訴 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 高溫35度台北看守所沒冷氣 蘇震清3立委想抱結冰水 得排隊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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