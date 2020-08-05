台南市永康區環工路今天中午傳出一家企業在搬運高壓氣體因鋼瓶傾倒導致外洩，3名搬運人員被倒下的鋼瓶掃到受傷，分別被送奇美、安南等醫院，其中，2人骨折、意識清楚，1人右後腦杓撕裂傷血腫、腹部擦傷，意外原因正在深入調查中。

台南市政府消防局11點28分獲報，出動永康、大橋、鹽行等分隊趕往救援，初步了解，現場為消防公司員工在搬運鋼瓶時，不慎傾倒，導致高壓氣體外洩，鋼瓶則在地面打轉，撞擊一旁3人，造成49歲黃姓男子右手骨折、44歲吳姓男子右前臂骨折、48歲陳姓男子則是右後腦撕裂傷血腫。

(中時 )