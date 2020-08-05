SOGO經營權之爭，纏訟10多年，被爆出4立委1黨主席集體收賄，其中藍綠、時力、無黨都有。民眾黨主席、台北市長柯文哲5日於臉書PO文酸，權力與金錢都是魔戒，讓人迷失、難以自拔，直批這是錯綜複雜的政商角力，拉出來像肉粽一串一串，連媒體都是收買對象。

柯文哲指出，國「賄」風暴，讓立法院裡不能說的祕密見光，SOGO經營權還啟動國際仲裁、法律戰；有了金錢就想有權力、有了權力更想追求金錢，這幾天他也不斷提醒同仁，務必引以為戒，無論是在市府或立院，擔任公職都是來自人民的託付，要時刻保持覺醒，不可以迷失在物慾追求。

「理直氣壯，夜裡才能安心入睡！」，柯說，清廉之外，要進一步追求「效能」，尤其政府高層掌握的資源，上看百億千億，該花的花，不該花的不要花，不要為了討好人民而大撒幣，最後債留子孫。

柯認為，「財政紀律」重要性絕不亞於「清廉執政」，例如舉債高達510億的三倍券，現在「預算執行效果評估」是多少？總計能夠帶動多少經濟循環？政府應該更公開透明的面對人民，減少權力不對等產生的模糊真空，才可能真正立信於民。

(中時 )