一年一度中元普渡將至！全家便利商店今（5）宣布整合線上、線下資源即日起推出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」三大方案，除了推出飲料、零食、泡麵、罐頭等普渡熱銷商品外，全家行動購還首次販售檀香拜拜普渡組，提供民眾方便快速的普渡採購，今年更首度推出兩項「宮廟幫拜」服務，全力搶攻高達百億的中元商機！

此外，全家今年加碼祭出獨家肖像換購商品，只要在店舖購買中元指定商品滿200元，加價99元即可購得乙個皮克斯造型提袋，有黑、白兩款，兩款都有毛怪、大眼仔的圖樣，合計限量3萬個，換購完為止。

全家表示，根據台灣尼爾森調查，便利商店已成為消費者採購中元節相關商品最重要的實體通路前三名；全家內部銷售數據也顯示，往年中元節都會帶動餅乾、零食、泡麵、罐頭等商品業績成長一成以上。

瞄準中元商機，同時看好小家庭、公司行號祭拜簡便採購需求，全家將於即日起至9月8日推出五款拜拜組合，有集結逾10項拜拜熱銷商品的「辦公分享組」、「家庭經濟組」及「小資獨享組」三種組合，三款售價都是399元，還有超過16款拜拜商品的「便利經濟組」，售價699元，以及近20款商品的「豪華澎派組」，售價999元。

此外，全家今年還獨家推出多款「獨家普渡箱」，如「旺旺仙貝彩箱」、「華元波的多蚵仔煎洋芋片6入裝」、「乖乖奶油椰子」、「旺旺浪味仙田園蔬菜6入裝」等箱購商品，以拜拜暢銷的餅乾零食為主，店舖也特別規劃中元節貨架，集結多款泡麵、罐頭、餅乾、零食商品，並祭出相關優惠，如指定餅乾任5件75折，罐頭、泡麵享2件合購優惠，還有指定飲料買3送1等。

除了實體門市外，全家表示，針對無暇採購祭拜品的客群，全家行動購即日起至9月1日也推出線上中元專區，除了箱購飲料、泡麵、零食優惠外，並推出首度推出2款檀香拜拜普渡組供民眾選擇，還加碼推出抽國內萬元旅遊金、結帳滿額享免運優惠及抽Switch、消費點數2倍送等多重優惠吸客。

特別的是，全家今年針對不熟悉普渡流程的族群，還首度推出兩項「宮廟幫拜」服務，方案一：8/12～8/23民眾可選購「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，該組合集結餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品，民眾購買時即可選擇在9月2日大甲鎮瀾宮法會結束後，將商品捐贈給弱勢團體或宅配到府，捐贈價1,000元、宅配價1,250元。

方案二：8/12-8/25民眾可購買「村里平安箱」中元普渡加碼的「北港武德宮幫拜服務」，凡於期間內購買公益捐贈的村里平安箱，可額外委由北港武德宮代為普渡，民眾購買時可特別註明。以上兩項方案購買流程皆可透過店舖FamiPort事務機系統選購，讓普渡保平安、又能做公益。

(工商 )