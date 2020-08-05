美國下手封殺TikTok（抖音海外版）後，下一個目標很可能就是WeChat（微信），與TikTok不同的是，WeChat主要使用者是華人，對美國本土影響很有限，美國封殺行動可以更無忌憚。由於WeChat是海外華人與中國大陸親友交流主要工具，目前海外華人群組十分惶恐，紛紛討論應對方法。

香港經濟日報報導，TikTok的主體用戶是美國人，而且其運營公司也設在美國（母公司仍在國內），WeChat完全是由中國公司騰訊運營，客戶群也幾乎都是華人，沒有影響美國主流社會的能力，從這個角度看，白宮需要顧忌的因素更少。

美國國務卿蓬佩奧早前已揚言，美國總統川普將對來自中國的兩大社交媒體應用程序TikTok（抖音海外版）及WeChat（微信）採取「強有力的行動」。

WeChat基本是在美華人生活中必不可缺的工具。據英國某數據統計公司調研，僅僅在2013年（微信推出時）之後的兩年內，美國微信用戶數量就上漲11倍，超過300多萬人，而美國華裔總人數480萬左右。

如今，微信幾乎成為所有具備中國背景的美籍華人、留學生、及商務人士的必用聯繫交流方式，不少當地的華人社團也都是通過微信群聯絡、活動。一旦微信無法使用，後果將十分嚴重。

(中時 )