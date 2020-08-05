日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，聯詠在SoC、TDDI的優勢將彌補OLED市場的疲軟，聯詠在TDDI將持續位居全球領先地位，將目標價由197調升到327元、維持中立評等。

日系外資表示，先前針對OLED DDIC放緩的擔憂，故在5月中將聯詠評等下調為中性，在美國持續對華為制裁下，印證該預估是正確的，惟儘管OLED DDIC有放緩跡象，但聯詠依舊具有TDDI容量優勢的分享收益、LDDI定價上修空間的預期，以及電視SOC市佔率收益的期待，展望第三季，認為SoC和TDDI的訂單依舊強勁，尤其是中低端產品，將大大抵消OLED疲軟，預計聯詠第三季度營收季增上看5~10%，此外，目前有傳出LDDIC可能會在三季度末價格上漲的，包括產能緊張，以家用為主導的IT面板需求以及電視面板需求的回升，故因此，提升聯詠2020-2021每股收益增長19~33％，將目標價由197調升到327元、維持中立評等。

日系外資指出，聯詠在TV SOC的領導力位實力不斷壯大，並在PMIC(電源管理IC)中獲得份額，由於韓國市場緊張，韓國客戶越來越多地外包電視SoC訂單，聯詠應該是最大的受益者，此外，聯詠也將在面板PMIC中獲得份額，原因之一就是其主要競爭對手將重點轉移到了5G智能手機PMIC。

日系外資說，聯詠第二季的TDDI出貨量將季減少10%以上，但強勁反彈需求增長，尤其是中低端高清不，使得第三季度季度增長將逾1成，聯詠是目前全球領先的TDDI供應商，未來也將可以繼續保持其在全球最大產能。

(時報資訊)