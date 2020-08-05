美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿札爾（Alex Azar）將率團訪問台灣，根據美國在台協會（AIT）新聞稿，阿薩爾部長將代表川普總統，且有AIT主席莫健大使（James F. Moriarty）同行，咸認為訪團在台期間將安排前往故總統李登輝追思會悼念致意。

李登輝追思會設於台北賓館，對外開放至8月16日，開放時間為上午10時至下午5時，這幾天各國駐台代表紛紛前來哀悼致意。據了解，阿札爾將在下周一抵台訪問，期間將晉見總統，拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談，

阿札爾此行參訪將由AIT主席莫健大使、美國疾病管制與預防中心首席醫療官米契爾‧沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長布萊恩‧哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特‧格里格斯比（Garrett Grigsby），以及其他政府成員陪同。

外交部表示，阿薩爾一行人在台灣的各項行程活動安排，也將切實執行中央流行疫情指揮中心專案核定的防檢疫措施，包括每日量測體溫及檢視身體狀況、全程配戴口罩或維持適當社交距離，行程間搭乘專車，並避免與大眾近距離接觸等，以確保安全無虞。

(中時 )