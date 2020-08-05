宜蘭礁溪老爺酒店傳出疑似食物中毒事件，中租迪和員工旅遊團有46人用餐後上吐下瀉，礁溪老爺表示，當天全天於雲天自助餐廳用餐人數近1300人，目前已知該團約32名旅客發生不適，礁溪老爺於第一時間發生後積極關心該團旅客，並持續追蹤當日其他用餐旅客狀況。

礁溪老爺表示，事件發生後，積極向團體主辦人員了解原因並表達關心，後續配合「宜蘭縣政府衛生局」稽核環境、水質、人員檢體，亦主動送檢包含透抽、蝦子、鮮甜招牌活力蝦、香檸蔥香鮮透抽與鮭魚生魚片進行生菌數與大腸桿菌檢驗，報告須兩週方能確認是否與食材相關，目前雖未有報告顯示為礁溪老爺導致，但已收到民眾投訴，宜蘭縣衛生局亦介入協助調查，建議雲天自助餐廳暫停營運。

礁溪老爺表示，為慎重起見並表示負責，即刻配合政府單位暫停營業雲天自助餐廳，於今日（2020／8／5）週三再次進行全面性清潔消毒，直到宜蘭縣衛生局檢驗核可後方恢復營業，昨日（2020／8／4）晚間已主動聯絡用餐客人給予彈性調整，飯店以負責任的態度優先考量旅客權益。

礁溪老爺強調，身為五星級度假飯店，提供安全的度假環境為首要任務，發生此事除深表遺憾外亦責無旁貸，後續將積極配合政府單位查明原因、加強飯店環境消毒、送檢食材與水源以釐清根源，再次謝謝各界關心。

(中時 )