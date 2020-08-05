網路留言砍李眉蓁。（李眉蓁競總提供／曹明正高雄傳真）

日前有網友在網媒臉書粉絲專頁留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」，國民黨高雄巿長補選候選人李眉蓁已報警處理。不過高市警4度行文臉書，請求提供留言網友身分資料，竟4度遭臉書以「非屬緊急事件」拒絕。

署名「Andy Drew」的網友，在某網媒臉書粉絲專頁留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」，李眉蓁競總上月31日表示，「砍李眉蓁」等留言，已威脅候選人生命安全，這種公開提倡暴力、對人生命安全造成威脅的留言，已為言論自由所不容，除公開譴責，也已報警並交由律師處理，希望警方徹查到底，絕不姑息。

據自由時報報導，警方獲報後立即追查該恐嚇留言IP位址，是否為境外網址，並4度行文臉書，請求提供「Andy Drew」的真實身分，豈料，臉書以「非屬緊急事件」為由，4度拒絕警方請求，導致偵辦進度陷入膠著，高市警方今（5日）向刑事局求助，下午將向李眉蓁陣營說明因應作為和進度。

(中時新聞網)