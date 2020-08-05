衛生福利部基隆醫院於5日指出，日前有一名60歲的李先生曾患有Ｃ型肝炎的病史，十幾年前經施打干擾素治療後痊癒，但這幾天感到疲倦、肌肉痠痛，並伴隨發燒，覺得應該只是小感冒而已，幸好同住家人警覺性高，趕緊帶李先生至醫院就醫。

基隆醫院指出，李先生接受抽血後，檢驗出血液中Ｃ型肝炎抗體呈陽性，且含有大量Ｃ型肝炎病毒核糖核酸，醫師判斷是再度感染Ｃ型肝炎，經過綜合評估，建議李先生接受Ｃ型肝炎口服藥物治療，治療期程約8至12週，與注射干擾素相比，副作用較低且痊癒率提高許多。

基隆醫院肝膽腸胃科張可斌醫師指出，Ｃ型肝炎主要是透過血液接觸感染，不會經由飛沫或飲食傳播，例如：使用未充分消毒之工具刺青、穿耳洞，與他人共用牙刷、刮鬍刀，進行不安全之性行為，或醫療人員在執行醫療處置時，未採取預防措施等等。

基隆醫院表示，Ｃ型肝炎之高風險族群務必定期追蹤，按時接受相關檢查及處置：．過去或現在是靜脈注射藥癮者 ．曾接受未經篩檢Ｃ型肝炎抗體的血液製劑或器官移植者 ．須接受血液透析和腹模透析者（俗稱洗腎）．感染人類免疫缺乏病毒者（俗稱愛滋病）．醫療工作人員或其他可能接觸到血液之工作者（如刺青師）．Ｃ型肝炎感染者所生之子女或性伴侶

基隆醫院指出，Ｃ型肝炎痊癒後，若為靜脈注射藥癮者，或進行同性性行為者，要慎防再度感染。張可斌醫師提醒民眾，務必養成良好個人衛生習慣，不與他人共用牙刷、刮鬍刀、指甲剪等器具；避免不必要的打針、刺青、穿耳洞、針灸等行為；從事性行為時，務必全程正確使用保險套，保護自己，同時也是保護他人。

基隆醫院提醒民眾，得到Ｃ型肝炎病不可怕，只要遵照醫囑用藥，定期追蹤、按時接受檢查、並保持良好衛生習慣，大家就能一起作伙永保好心肝。

(中時 )