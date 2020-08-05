新冠肺炎疫情肆虐，導致全球許多運動賽事不得不暫停，27日墨西哥東南部的特拉瓦奇市（Tlahuac），重新展開女子足球聯盟賽事；不料，卻有5名女選手在球場上意外遭到落雷擊中，造成2死3傷的憾事。

根據《RT.COM》報導，事發當時正在進行的女子足球賽事因大雨使的比賽中斷，所有人均被要求離開球場；有5名女隊員為了收拾球場上的球而折返，此時卻有一道閃電落下擊中了5人。意外發生後，受傷的球員立即被送往鄰近醫院治療，但其中2人因傷勢過重不治，其餘3人雖經診斷為2級燒傷，幸好病況仍屬穩定。

根據報導指出，這類遭落雷擊中的意外，先前也曾發生在俄羅斯足球俱樂部FC Znamya Truda，當時16歲的守門員扎伯洛夫斯基（Anton Zaborovsky）也在練球時不幸遭閃電擊中，所幸無生命危險，經住院兩週治療後，目前已重返球場，還簽下生涯中第一份職業足球合約。

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(中時新聞網)