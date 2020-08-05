立委楊瓊瓔邀集相關單位召開四尺八分線排水改善規劃說明會。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔邀集相關單位召開四尺八分線排水改善。（王文吉攝）

去年利奇馬颱風挾帶豪大雨，造成台中市潭子區四尺八分線灌溉溝渠溢流，雅豐街一帶積水超過30公分。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國5日邀集相關單位召開排水改善規劃說明會。水利局提出短期及長期方案，初估所需經費約1億8788萬元，楊瓊瓔承諾協助爭取中央補助。

四尺八分線灌溉溝渠一遇暴雨即溢流，造成雅豐街、潭富二街口及潭富路2段160巷淹水。去年水利局及建設局提出應急改善工程，除遷移雅豐街路橋下方阻水管線，下游固床工也打除，增加排水斷面、並增加護岸高度，去年底至今年幾次強降雨未再釀成淹水災情。

大豐里長廖張玉梅期望透過分流、截流工程，並計算每個集水區的水量，研議如何快速排水。賴朝國強調，雅豐街附近至十一張圳地勢較低，加上道路側溝排水效益不彰，雅豐街潭1幹線未施作雨水下水道系統，逢大雨經常淹水，希望市府能有治本的解決方案。

水利局連昭榮總工程司表示，四尺八分線上游集水面積廣大，水利局委託顧問公司評估上游分流及規劃施作雨水下水道可行性，短期方案包括雅豐街路橋改建、道路側溝改善、護岸加高、單岸拓寬改善工程、固床工拆除改建倒伏閘門等，所需經費約3000萬元。

長期方案有新設大豐-雅潭路箱涵、新建固床工及水閘門、單岸拓寬改善、跨渠構造物配合改善，所需經費約1億8788萬元，預定明年起逐步進行改善。楊瓊瓔承諾全力協助爭取營建署或水利署前瞻治水計劃補助，希望讓雅豐街一帶不再淹水，保障鄉親的生命財產安全。

(中時 )