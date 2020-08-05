美國衛生部長阿札爾（Alex Azar Ⅱ）將率團訪問台灣，民進黨立委羅致政表示，其代表意義除了是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員，也落實美國2018年通過的《台灣旅行法》，在新冠肺炎肆虐全球當下，雙邊疫情合作絕對有意義，更是象徵台美關係有很大進展。

羅致政指出，阿札爾（Alex Azar Ⅱ）率團來台訪問有3個意義，第一是，2018年《台灣旅行法》通過後，具體促進台美雙方官員交流，落實該法要求；其次，這將是1979年台美斷交後，來台最高層級的閣員，有外交意義；第三，疫情全球肆虐當下，雙邊對疫情合作，絕對有實質意義。

綠委鍾佳濱說，這是好的開始，過去長期以來，台美高階互訪一直受到北京牽制，但這一年多來，美國積極讓台美高階官員互訪成為常態，尤其是台灣在新冠肺炎的公衛醫療表現受到肯定，相信美方安排衛生部長來訪做為開端，也希望藉此，未來台灣爭取進入國際組織時美國可以給予協助。

綠委林俊憲認為，過往美國現任政府官員即使訪台，層級都受到限制。這次衛生部長來訪，可以說是台美關係的一大突破。而且此次消息是由AIT主動發布，也代表美方已經毫不在意大陸的施壓，擺明就是要讓全世界看到他們的行動，也是觀察美中關係的一大訊號。

對於阿札爾（Alex Azar Ⅱ）率團來台防疫問題，鍾佳濱說，國家跟國家間特定人士往來會有特別專案規劃，高階官員互訪不同於商務客或觀光客，其行程及接觸人員會受到嚴密管制，相信疫情指揮中心面對國與國來往會有配套措施處理。

(中時 )