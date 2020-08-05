台中市政府勞工局強調，今年勞動市場失業率上升，主因是新冠肺炎疫情衝擊影響，市府將於8月啟動「振興就業 周周徵才」活動。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

勞動部公告109年度上半年失業率，台中市原是6都失業率最低城市，今年反而成為失業率第二高城市；市議員江肇國、賴佳微5日抨擊說，中市140萬名勞動人口就高達5.46萬人失業。勞工局強調，市府將於8月啟動「振興就業 周周徵才」活動，邀超過百家事業單位釋出5000個以上職缺。

賴佳微說，在疫情期間接獲不少惡意資遣的陳情，不少民眾突然失業卻求助無門！台中市今年失業率上升情況相較於6都更為嚴重，已經從6都最後攀升至6都第二高；若市府不肯面對中市勞工就業問題，從林佳龍市長時期開始連續4年的6都最低失業率，很有可能因此中斷。

江肇國指出，台中市140萬勞動人口就有高達5.46萬人失業！盧市長在市政會議上，只對青年失業部分做專案報告，卻忽略其他年齡層所受疫情影響的失業狀況；尤其45-49歲失業率就上升1.5％、50-54歲上升0.9％、55-59歲上升0.7％、60-64歲上升0.9％，這些年齡層的家庭受失業衝擊更嚴重。

勞工局澄清表示，依據行政院主計總處最新公布資料顯示，台中市今年上半年整體失業為3.9％，較2019年3.7％上升，六都排名第二，差第一名0.1％；因台北、高雄、台南皆為3.8％，並列第一；失業人口較去年增加2000人，為5萬4000人，非議員所指5.46萬人。

勞工局強調，今年失業率上升主因是新冠肺炎疫情影響，截至6月接獲資遣通報較去年同期增加近4000人。為協助民眾度過失業過渡期，上半年已協助逾8000人申請失業給付，勞工可領最長9個月薪資；勞工局積極開發職缺，截至6月已開發超過4萬個就業機會，協助逾2萬3000人就業。

(中時 )