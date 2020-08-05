失智翁晨運搭車迷途警發現助返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名略有失智的67歲彭姓老翁，5日清晨獨自外出運動，疑似搭錯公車，從桃園市區一路搭到平鎮，最後因體力不支，一個人癱坐在路旁的人行道上，所幸路過的員警發現，及時伸援，才能讓老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住桃園區會稽一街的彭姓老翁，趁著沒下雨的天氣獨自外出運動，竟不知何故，居然搭上公車，一路從桃園坐到平鎮，最後疑似體力耗盡，兩眼無神、四肢無力的癱坐在延平路的人行道上。

所幸宋屋派出所同仁警員吳曉玲及陳宇邦巡邏經過，見老翁臉色發白，說起話來有氣無力，且面對員警詢問，完全無法表達詞意，只能依稀聽得清楚老翁直嚷著肚子餓，員警只好先將老翁載回勤務駐地，並遞上熟食及茶飲供老翁充飢止渴、稍作休息。

待老翁狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，並順利聯繫上老翁的家人。老翁的妻子接到員警電話，知道老伴平安無恙，總算放下心中大石，並表示幸好此次得警方協助，先生才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。

(中時 )