聯博投信今舉行2020年H2投資展望說明會，聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維（David Wong）表示，新冠疫情後的全球經濟，不見得會是線性V型反轉，建議投資人現在還不要重押景氣循環股。投資人此時應該仍以景氣循環關聯性較低的產業為主要的配置，如科技和醫療類股。個股則要遴選盈餘和獲利成長有一致性之標的。第三季的股票配置，美股建議7成、歐股15%、日股10%及新興市場5%。

王耀維指出，美股過去10年表現優異，並提供了良好的下檔保護，今年受新冠疫情影響，景氣敏感度低的個股，報酬率較佳，至昨日止，美國成長股今年以來報酬率逾2成。很多投資人不解，為何美股能擺脫疫情重災，和GDP表現不佳的負面衝擊，究其原因，主要是因為美股整體的景氣敏感度相對較低。

據瑞銀統計，去年美國高資產客戶在股票的配置達38%，是全球中股票配置最高的；而亞洲高資產客戶在股票的配置最低，僅有28%。美國投資人偏好看較長的趨勢，獲利和產業前景是關鍵，所以進場的持股部位穩定，而亞洲投資人則是偏好作波段，選進場和出場的時點。

王耀維強調，當前投資人關心的3個問題：疫情二次爆發，美中冷戰和股市評價。就投資評價方面，的確，美股的投資評價，目前已經高於長期的平均值，但美股評價雖高，卻是有低利率作支持。投資人若要以本益比來看投資評價和未來的報酬率，低利率因素必須要納入考慮。

怎麼將低利納入評價的考慮，王耀維舉例，可以用股利率和美國10年期國庫券的利差相較，目前兩者的利差是1955年以來的最大水準。其次，也可以用折現現金看合理價值，用現金流量反推投資評價。利率低則股票的投資評價就會被撐得愈高。

(時報資訊)