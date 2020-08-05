中央流行疫情指揮中心日前放寬2歲以下小小明返台，但仍有許多大小明仍滯留大陸，無法與家人見面。罹癌小明媽郭云曼表示，因為肝臟轉移，8月必須要動手術，且先生的媽媽今早離世，在對岸的女兒哭得很慘，遺憾自己無法在關鍵時刻陪在家人身邊。

來自大陸、今年40多歲的郭云曼，多年前前夫過世後，認識了在台灣的現任丈夫，帶著年僅3歲半的女兒來台，一手照顧起自己的女兒與先生的2個小孩，約在5年前取得台灣身分證，女兒今年也順利排到了身份資格，卻在赴陸辦理程序時遇上疫情，無法返台。

郭云曼表示，女兒今年即將上高中，但因滯留大陸，學業嚴重受影響。指揮中心開放小小明返台，女兒仍被排除在外，10多年來，女兒都在台灣生活，台灣才是女兒的家，女兒現在只想趕緊回來與家人團聚。

罹患乳癌第3期的郭云曼，近期因為肝臟轉移急需在8月動手術，今早家中又傳來先生的母親過世的噩耗，人在對岸的女兒哭成淚人，遺憾自己無法在關鍵時刻陪在家人身邊。

郭云曼表示，現在的她只希望指揮中心允許女兒和其他小明返台，讓女兒能回來送奶奶最後一程。

(中時 )