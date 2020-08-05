全台有逾37％的老爸是一肩扛起所有家計，在父親節前夕，富邦人壽開出三處方箋來紓解老爸們的憂慮與壓力，一是保單健檢，找出保障缺合，二是強化醫療及壽險保障，不怕意外，三是及早定期定額專款累積子女教育金 ，也為家庭買一份安心。

國泰人壽則是建議老爸們可利用利變壽險及美元還本終身險，拉高壽險保障，同時規劃以年年還本金，為自己準備退休生活津貼，另外保單亦有保險金分期給付機制，若發生不幸，能更確保保險金可照顧到未成年小孩。

依各項壽險統計都不難發現，女性比較相信保險且會主動安排自己的保障，許多男性的保單都是媽媽、老婆安排，很多男性並不清楚自己到底有多少保單、保障內容是什麼，而國人平均每人有2.5張保單，應檢視是否安排在「刀口」上？即目前最需要、最必須投保的保單。

富邦人壽引用內政部的統計顯示，國人婚育年齡往後延，新手爸爸的年齡多落在30~35歲，有94％的爸爸覺得身心壓力大，出現準爸爸症候群，為了更稱職的當好爸爸，富邦人壽建議鮮肉爸爸及熟男爸爸可依生命階段與預算，強化自身保障，用保單減輕意外、疾病帶來的意外支付，且透過定期定額投保投資型保單，強迫儲蓄、累積子女教育基金。

第一步是保單健檢，先了解自己已有多少保單，避免重複投保，也可透過加保，補強保障，富邦人壽表示，鮮肉爸爸正在事業起步、預算有限，可先從基本款的意外險、醫療險（住院日額及實支實付）、定期壽險等考慮起，熟男爸爸則可考慮重大特定傷病險，強化醫療保障，同時考慮資產累積及儲存各項基金。

第二步是強化醫療及壽險保障，若是家中唯一經濟來源的老爸，更要考慮若發生意外或疾病，可能靠成家庭經濟困難，除了基本意外險、醫療險、壽險外，癌症險、重大傷病險、失能或長看險等，都可依預算逐步疊加，用來支應看護、療養及無法工作的經濟缺口。

第三就是透過保單累積資產，富邦人壽建議變額萬能壽險，即定期定額投入投資型保單，即有壽險保障又能累積子女教育金或退休資產。

國壽則是建議美元利變壽險，爸爸可利用增額回饋金增購保額，且身故保險金可約定分期定期給付，可更確保保險金用在遺族上。

(工商 )