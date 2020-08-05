受惠美股周二走高，以科技股為主軸的那斯達克指數也持續改寫歷史新高，刺激台股短多信心，周三在雙王台積電與股王大立光領軍電子股攻堅，及主力群介入的中小型股如杏國、杏輝等也百花齊放下，使上市櫃同步開高之後欲小不易。

集中交易市場周三開高持穩走高，加權股價指數收盤站在12800點之上，報12802.3點，再度改寫歷史收盤次高水準，上漲92.38點，單日漲幅0.73%，成交2389.93億元。

櫃買市場方面，僅營建類股指數拉回，餘在生技、電子雙主流領軍攻堅下，包括紡纖、航運、電機、鋼鐵與觀光等族群多紅光滿面，指數收報166.98點，大漲1.21%，成交645.94億元。

重量級集團股方面，鴻海、中華電、兆豐金、中信金、南亞科、華航、日月光投控、友達、群創、長榮、和碩、聯發科與台達電等，表現疲軟；但台塑四寶、中鋼、國泰金、富邦金、聯電、廣達、仁寶、台泥、亞泥、統一、遠東新、第一金、台玻及台灣大等，則與雙王力挺多方陣營。

此外，法人、大股東與主力群等市場大戶積極做多的相關股票，包括欣興、錸寶、長興、杏國與杏輝，也多在盤面領軍中小型轉機股、題材股等活蹦亂跳。而電子族群中的被動元件、PCB、IC設計等類股，也多以基本面題材輪動，表現穩健。

業內人士指出，在全球低利率大環境，短中期難以改善下，使台股本益比逐漸向上修正已是趨勢，尤其是各產業龍頭股帶頭走高，更具刺激效益；在大盤於萬二歷史高檔上的量價關係，仍搭配得宜下，台股後市仍審慎樂觀。

(工商 )