交大前瞻火箭研究中心（ARRC）主任吳宗信（暱稱「火箭阿伯」），為了將衛星由自製的火箭送上太空，日前啟動全台第一支類衛星載具火箭HTTP-3A集資計畫，目標在明年7月將混合式火箭以飛行姿態控制的方式，垂直發射100公里至太空的邊緣-卡門線。

這項集資計畫短短3周，金額突破千萬、獲得超過3000人次的支持，和5年前團隊的第一次集資相比，破千萬的速度快了7倍。這段期間許多名人與廠商表示希望加入ARRC行列，貢獻一己之力，而立委陳柏惟、作家劉軒、YouTuber 反正我很閒、胡子、啾啾鞋等人也都義不容辭加入宣傳行列，共築台灣太空夢。

受到鼓舞，ARRC團隊決定同步展開入軌段火箭 Upper-Stage引擎設計與實作，加速進行初步飛行的控制技術驗證與展示。Upper-Stage 屬於入軌段火箭，需要克服在低環境壓力甚至真空環境中的各種技術挑戰，從推力向量控制、推力控制、重複點火能力到輕量化結構設計，條件都是最為嚴苛的，此研究原本因經費與人力不足而被推遲，現在透過群眾的力量得以提前開始，集資也正式邁入下一階段。

吳宗信表示，台灣的工業水準很高，儘管以代工居多，但各行各業都做得很精密，若有火箭作為粽子頭帶領產業發展，前途不可限量。ARRC擁有15位全職工程師與27位大學碩博士生，此次 HTTP-3A 集資順利在3周破千萬，且有不少新血因此自願加入一起研發火箭的行列，讓團隊有更多力量征服下一階段的挑戰 - 入軌段火箭Upper-Stage引擎計畫。

為了讓研究順利地進行，ARRC團隊將擴增6名火箭工程師，加上 HTTP-3A 以及 Upper-Stage 的耗材與設備，扣除科技部4年期、每年約 1200萬元的補助以及ARRC四處演講的所籌經費，整體資金缺口共2500萬元。

ARRC表示，加入台灣太空隊，一起支持全台第一支類衛星載具火箭 HTTP-3A、入軌段火箭 Upper-Stage 引擎集資計畫，現在贊助還可獲得ARRC T恤、工作服、徽章、貼紙、台灣太空隊旗幟等系列回饋品。ARRC 計畫連結：（https：／／backme.tw／ref／YU19B／）

(中時 )