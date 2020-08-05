去年一名陳姓女子到南投旅遊住宿，欲申請秋冬國旅千元補助，赫然發現竟遭彰化另家民宿給申請去，氣得她向彰化縣政府陳情，後彰化地檢署介入調查，認為馬姓民宿業者，涉嫌詐欺取財提起公訴，最後法官依詐欺罪，判處民宿業者拘役50天，可上訴。

觀光局為了刺激國旅，近兩年推出各式國內住宿優惠方案，去年觀光局辦理「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，補助民眾周日至周五入住飯店，每房能折抵最高千元優惠，去年9月該民宿業者，協助旅客詐領補助，將週六入住資訊登記在周日，並成功領取千元補助。

檢方調查時，發現陳姓旅客入住為日期為週六，而民宿業者協助更改日期，以符合補助資格；而民宿業者坦承有更改日期，但說是陳女要求更改，幫忙申請補助，且當場就退給陳女1千元；但陳女否認到底，並指稱自己當場付清住宿費用。

最後法官審理，認為馬姓民宿業者確實變更日期，圖為自己不法所有，基於詐欺與行使業務登載不實，連同其他旅客住宿名系、墊子收據，送到彰化縣政府申請補助，因此彰化地方法院法官，依詐欺罪判民宿業者拘役50天，得易科罰金。

而住在民宿附近的王姓民眾替業者抱不平，表示民宿老闆待人親切，為人和善，旅遊補助是補助民眾，他們並未從中得利，這種判決認為有點說不過去，但偽造是事實，也希望他們能從中學到教訓。

(中時 )