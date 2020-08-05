民進黨屏東縣立委蘇震清涉賄遭受押，並遭停權。(本報資料照)

民進黨屏東縣立委蘇震清涉賄遭受押，並遭停權；立委鍾佳濱與蘇都是下屆屏東縣長熱門人選，今被問到屏東黨內競爭等狀況受訪表示，覆巢之下無完卵。

鍾佳濱說，「我覺得這件事情衝擊對民進黨非常的大」。其實他們關心的是，民進黨的清廉、勤政、愛鄉土能不能繼續在支持者心目中保有民進黨既有的價值，這件事情比起任何地方上的政治職務更重要，所以現在最應該關心的是，如何從這樣的風暴當中，讓民進黨重新站起來。

他說，黨主席的明快處置包括前總統府秘書長蘇嘉全，也以其風範做了一個註腳。我們希望清廉、勤政、愛鄉土情，不能只是停留在二十年前的口號，應該藉此機會重新擦亮它在支持者心目中的招牌，也讓社會大眾能夠重新喚回對民進黨的信賴。

對於蘇震清，他說，廉政委員會已經有初步的處置，但個案的處理固然重要，整個制度的建立是更形重要。從這次的案例中發現有許多的缺漏，譬如說，包括財產不明來源的相關的罪責，或政黨在收受政治獻金，甚至公職民意代表，尤其遊說法通過那麼多年，幾乎沒有被落實。

他認為，除了民進黨內規要加強，國家陽光法案、國會政治應該也要有一個更好的制度上規範。

至於他也是被點名可能選下一屆屏東縣長的人選，被問到黨內的競爭還有整體綠營在屏東的狀況他說，民進黨如果不能夠趕快的止血，喚回民眾的信任，現在去談2022的選舉未免太言之過早。

(中時 )