小S封羅霈穎是張曼玉最恨的人。（圖／翻攝自 Youtube）

59歲羅霈穎日前驟逝，消息一出不僅震撼台灣網友，羅霈穎過世的關鍵字也登上微博熱搜，不少大陸網友過去都因《康熙來了》認識「東區羅姐」，而羅霈穎過去曾在節目上透露和影后張曼玉無心插柳的「恩怨史」，讓小S等人都直呼太扯。

羅霈穎2010年參加《康熙來了》「他們的故事真的很扯」單元，羅霈穎自曝過去曾因一位追求者邀請到美國去玩，結果因緣際會認識莎朗史東的弟弟，對方問她知不知道「Maggie」張曼玉，羅霈穎回答認識，因為對方是明星，更加碼爆料張曼玉本人竟然也認識她。

羅霈穎說，因為過去張曼玉和爾冬陞交往時，自己曾參與爾冬陞拍的戲當臨演，兩人便有機會合影，沒想到爾冬陞回香港後照片被張曼玉看到，惹得她醋勁大發，還逼爾冬陞當面打電話給羅霈穎，對質兩人真實關係，證明兩人沒事，因此張曼玉才會認識羅霈穎。

話鋒一轉，羅霈穎接著說，後來莎朗史東的弟弟問她怎麼沒去張曼玉在墨西哥的婚禮？羅霈穎則回她不知情，之後羅霈穎回台灣，跟記者聊天的過程中無意脫口得知張曼玉的婚訊，沒想到這消息其實全世界都不知道，第二天新聞曝光還有香港記者打來想訪問她，嚇的羅霈穎秒掛電話，讓羅霈穎第一次因這種事上了頭條，小S則笑封羅霈穎是「張曼玉此生最恨的人」，羅霈穎也點頭，自嘲張曼玉如果看到她應該恨不得拿5把槍打死她。

(中時新聞網)