新冠肺炎疫情持續8個多月，日本疫情快速上升，近期單日新增病例數多超過千例，且疫情集中在與我國往來密切的都市地區。有鑑於此，中央流行疫情指揮中心即日起將日本自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家移除。近期指揮中心考慮將斯里蘭卡改列為低風險國家，但尚未定案。

最新名單如下：

1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。

2.中低感染風險國家/地區：韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前東南亞疫情都有點往上升，印尼、菲律賓等都是如此。近期指揮中心考慮將斯里蘭卡列入低感染風險國家，但尚未定案。

指揮中心呼籲民眾，出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

今日國內無新增新冠肺炎確定病例，國內截至目前累計476例確診，分別為384例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清（比利時男）。確診個案中7人死亡、443人解除隔離、26人住院隔離中。

指揮中心提醒民眾，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )