黎巴嫩首都貝魯特港區昨發生重大爆炸，造成數千人傷亡，肇因疑為施工不慎引燃倉庫內的2750噸硝酸銨，威力如同小型核彈。交通部航港局表示，國內各港口每半年會檢查一次危險物品存放，一切都是依照國際準則處理，未來也會把此事件當作教材，加強人員訓練。

航港局指出，花蓮、台中、高雄、基隆、安平、蘇澳、台北等7大國際商港，都有專門的區域在存放危險物品，局裡每半年就會派出4個航務中心副主任級以上主管，與內政部消防署組成督導小組，去各港區檢視危險物品的裝載、存放及處理，發現問題就會要求改善並複查。

航港局說，從業人員對於危險品要受更多訓練，會持續對人員加強教育訓練，強化風險控管機制，目前也在委託雲林科技大學，針對商港區危險物品安全管理做精進計畫。

航港局表示，港區對於危險物品管理，各國都是遵照《國際海運危險貨物規則》（International Maritime Dangerous Goods Code，IMDG Code），這次貝魯特發生的意外，之後也會作為案例提醒同仁。

(中時 )