公司遇到員工投機利用各種假別時，該怎麼辦？台北市某一公司在收到員工申請生理假後、將員工解雇遭申訴，台北市勞動局調查發現，原來勞資之間已有嫌隙，生理假剛好是「最後一根稻草」，但由於生理假是受到性平法保護的假別、且員工當時確屬生理期間，勞動局只能依法開罰。

台北市勞動局今公布最新違反勞動法令的事業單位名單，在性別工作平等法中，有一公司因為員工申請生理假遭不利處分而開罰。據了解，事發當天員工一大早透過通訊軟體請假，公司主管收到通知後，直接跟員工說「你不用來了」，藉由這次生理假作為資遣的理由。

經勞動局調查發現，公司認為，該名員工過去就有時常請假的紀錄，平常工作表現也不優異，「找請假理由是不來上班的藉口」，所以在員工當天請生理假時，認為又是一個不到班的藉口而予以解僱。

勞動局官員認為，公司雖然站在管理的角度，要對差勤控管，但生理假是受到性別工作平等法保護的假別，而且當時員工的生理狀況符合生理假條件，所以公司以終止勞動契約作為員工請生理假的不利益處分，確實違法。

雇主遇到常投機利用請假的勞工時，該怎麼管理才能合法？律師王碩表示，從管理的層面來看，可以從勞工請假程序開始，例如檢附證明、實地查核，如果發現勞工請假原因不屬實，則可能構成曠職，嚴重一點，有些須給付薪資的假別、影響到公司業務或營運造成損害，有機會構成詐欺、背信等刑事責任。

「不建議雇主因為單一次請假就進行解僱。」王碩指出，如果觀察到勞工疑似有利用差勤制度來投機、或是頻繁請假的現象，可以對勞工進行關懷、警告、嚴謹依照勞工請假規則或契約來審核給假，調查有無濫請假。經過一段時間，發現仍然有投機行為，研判勞工有主觀不想工作的情形，再來協議終止勞動契約或解僱較有正當性。但他也建議，有些假別，例如家庭照顧假、生理假、產檢假等特殊假別，容易有爭議，建議雇主從寬認定，避免不必要的勞資糾紛。

(工商 )