衛福部長陳時中今(5)日表示，無新增COVID-19(新冠肺炎)確定病例，國內截至目前累計82,525例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含81,443例排除)，其中476例確診，分別為384例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。確診個案中7人死亡、443人解除隔離、26人住院隔離中。

陳時中表示，日本疫情快速上升，近期單日新增病例數多超過千例，且疫情集中在與我國往來密切之都市地區。考量該國疫情持續升溫，自即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家移除。

陳時中表示，最新名單如下：1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。2.中低感染風險國家/地區：韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

指揮中心指出，有關7月27日泰國官方公布，自台返泰之新冠肺炎檢驗陽性個案，經泰方進行二採，檢驗結果為「不確定」，與個案同行返國之女性友人檢驗結果為陰性。針對本案，衛生單位共採驗國內253名接觸者檢體，核酸及血清抗體檢驗均為陰性，且接觸者均已監測期滿，今日予以結案。

指揮中心監測資料顯示，全球累計18,516,907例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國4,859,337例、巴西2,801,921例、印度1,855,745例、俄羅斯861,423例及南非521,318例為多；病例中700,477例死亡，以美國159,038例、巴西95,819例、墨西哥48,012例、英國46,299例及印度38,938例為多。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

此外，指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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