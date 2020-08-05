根據TrendForce旗下顯示器研究處表示，京東方與華星光電策略性調整8.5代線產能，將電視面板產能轉移至顯示器面板，加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求，帶動IT產品出貨成長，2020上半年陸系面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38％。京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產行列，並策略性將部分8.5代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板，順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求，加上三星電子宣布將於年底退出LCD面板供應的效應，有利京東方取得更多產能的出海口，上半年出貨量攀升至2,020萬片，年成長19％。

華星光電2019上半年顯示器面板出貨量低於30萬片，2020上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場，出貨量快速拉升至220萬片，較去年同期成長近七倍。熊貓電子受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷的穩定需求，加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成，年成長率達4％；而惠科在滁州、綿陽、長沙的8.6代線已於第二季至明年開始陸續供應顯示器面板，預期未來陸系面板廠將更積極搶食顯示器市場。

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