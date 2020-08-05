宏佳騰智慧電車6月中旬推出Ai-1 Sport ABS車款，不僅搭載BOSCH 10 ABS系統，並採用次世代智慧儀表CROXERA，再加上與饒舌歌手婁峻碩跨界合作《Ride Wit Me》MV（https://youtu.be/yTcaG15Lzn4），片中煞車舞引爆話題，業者透露新車預購表現相當亮眼。

宏佳騰表示，Ai-1 Sport ABS擁有多項特點，例如最新世代的BOSCH 10 ABS煞車系統，較先前版本縮減45%體積及減少約30%重量，變得更輕、更小，不只安全，操控亦更加完美。此外如全車標配高亮度、低耗能的LED燈系，不僅投射燈型再升級，LED大燈視覺更集中，展現高識別獨特跑格；輕量化鋁圈讓簧下重量再優化，騎乘性能大躍進。

獨步車市的CROXERA智慧儀表系統扮演智慧助理，能主動偵測電力，殘電不足時提醒前往換電站；想去哪只要按鍵就GO，透過《CROXERA》app設定smart快捷鍵，找換電站或帶路回家都可以；系統還有限速通知與測速照相提醒功能；更棒的是可透過Siri語音解鎖，如：「HEY Siri，幫我解鎖車輛吧！」，不需另外使用無線鑰匙就可開啟車輛。

近期宏佳騰推出多項好康優惠，即日起至8月9日試乘就送Footer除臭襪；9月30日前購買Ai-1車系享首年499騎到飽，現省8400元；若為學生身分購車可享48期分期，超值月付1171元。另外，本月底前購車再送Aeonmotor品牌擦車海棉、車廂收納袋、椅墊自動開啟裝置等品牌精品好禮三件組，總價值1350元。Ai-1 Sport ABS特仕版加贈「品牌專屬精品黃金鏈條」。

(中時 )