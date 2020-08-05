民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明3人，因涉貪昨（4日）晚被關押入台北看守所，據悉3人休息一晚後胃口不錯，將早餐「牛蒡絲、筍絲肉絲粥」迅速一掃而空。不過近日北部高溫屢屢飆破35度，而台北看守所舍房並無冷氣，只有電風扇、抽風機以及「結冰水」抗暑，不過結冰水有限、收容人眾多，大約3天才能訂到1支，立委沒有特權，也得照排。

經5天4夜的法庭攻防，蘇震清、廖國棟及陳超明3名立委昨遭裁定羈押禁見，分別入住台北看守所忠三舍、孝三舍；據了解，3人分別入住不同雙人舍房，由於立委涉貪案情節重大，所方特別安排涉案單純的室友同住，有可能是一般詐欺犯、或是一般毒品慣犯，盡量避開幫派份子或涉及貪瀆案的嫌犯。

近期北部天氣屢屢突破35度，但北所舍房沒有配備冷氣，炎炎夏日，3人只能靠所內電扇、抽風機消暑，未來每天都得在上午6點50分起床點名，除上午放風與中午休息時間，其餘時間只能在舍房內與室友互動。

所方向周刊王表示，每年到夏季，監所抗熱的最重要武器就是結冰水，將寶特瓶裝水放置在監所內冰庫結成冰水，有1500cc及600cc兩種，被告或受刑人訂購後給以抱在懷裡，清涼一下，與冬天取暖的懷爐有異曲同工之妙。

不過，北所目前收容近3000人，而北所冰庫每天只能製造600支結冰水，並不是每人每天，隨時都可訂購。所方表示，大約3天才能訂到1支，所有人一視同仁，即使是立委也沒有特權。

(中時新聞網)