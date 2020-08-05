今天又再度傳出有一名來台一個多月的日籍旅客，8月1日搭乘日航802班機返回成田機場時，經日方篩檢確診新冠肺炎；國內目前累積確診人數為476人，死亡7人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名個案為日本籍30多歲男性工程時，今(2020)年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。個案在台期間及返日迄今均無症狀，我國於接獲該名個案確診之相關訊息後，已立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。

陳時中表示，這名日籍男性在台接觸者80人，其中8人已經離境，72人已經採檢71人，1人等待採檢。目前71人中36名核酸採檢陰性。

陳時中表示，國外採檢出來或是外籍人士被確診，大家會擔心，國外人被採檢出來的比例很高，因此整理了一下，前兩個月，從我過出境到須採檢國家人數統計，被採檢出來的情況。

陳時中統計，大陸三萬人，國人兩萬六千多，到日本三千一百多，菲律賓2千多人，馬來西亞一千一，國人103人，總體來說，這兩個月國人或是國人，從台灣出境到需被踩減家家，3萬九千多人被採檢後，目前兩位日本人加上一名泰國人（檢查結果未確定），三名陽性率千分之零點零八，是很低的被檢出數目，不代表台灣有可能有很多的社區感染。

(中時 )