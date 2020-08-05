疫情一波未平一波又起，全球金融市場多空訊息夾雜，從資金流向可見，市場風向轉趨保守。中信投信表示，市場震盪走勢可能持續，但根據聯準會購債軌跡，投資等級債最受寵，建議投資人不妨分批佈局。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，雖然資金行情淹腳目，但二次疫情升溫、經濟復甦力道受疫情拖累、美中局勢緊張等風險事件頻傳，加上市場位於高檔，未來市場回檔機率不可小覷。

張勝原指出，投資級債已連續16周淨流入，若觀察近一個月全球資金流向，投資級債吸引近140億美元淨流入，遠勝高收益債、新興股票。投資等級債穩居吸金王，可見市場心態轉趨保守，資產配置需求上升，另一方面顯示聯準會買盤撐腰，對市場信心具有加持作用。張勝原表示，自從聯準會6月中宣布購買個別公司債後，聯準會買盤呈現「逐漸偏重購買個別公司債，尤其獨鍾投資等級債」，甚至於6月29日時，聯準會於次級市場購債金額已經超過一半用於購買個別公司債。而若進一步推敲聯準會個別公司債的「前15大持債」，統計至7月10日為止，購債前15大全數為投資等級債，且購債前三大中，電信債就佔了兩檔。

細究聯準會前15大持債，可發現聯準會與中信投資級公司債(00862B)、中信高評級公司債(00772B)、中信全球電信債(00863B)「英雄所見略同」。

聯準會目前持有個別公司債第一名為美國電信公司AT&T，該檔公司債亦為中信投資級公司債(00862B)、中信全球電信債(00863B)的第一大持債；聯準會買進第三名的另一檔美國電信公司威瑞森電信(Verizon)，是上述兩檔ETF的第三大持債。中信高評級公司債(00772B)則有四檔成分股，受到聯準會青睞，買盤已進駐9000萬美元。在聯準會銀彈催動下，這三檔債券ETF走勢，自6月中開始，呈現明顯向上趨勢。

中信高評級公司債(00772B)追蹤的指數平均債券信評為A+，自今年4月推出「月月配」機制，提供投資人相對穩健的現金流，且機制推出至6月為止，每個月都填息，每次填息時間尚未超過三天。

中信投資級公司債(00862B)鎖定20年期以上長天期投資級債，指數平均信評為BBB+。中信全球電信債(00863B)聚焦電信業所發行的美元債，相對來說攻守皆備，除了指數信評維持於投等債水準，而且搭上5G熱潮，後市充滿想像空間。

(時報資訊)