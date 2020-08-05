今年新冠肺炎全球大流行，不僅造成數十萬人喪生，也讓全球化的經濟陷入重挫，整個企業營運模式與生活習慣都面臨調整與改變，加上美中對抗造成全球供應鏈的大調整，為全球帶來一個和以往完全不同的發展格局。富邦證券表示，面對這樣重大的疫情，催化許多新科技應用尤其是雲端網路的快速發展，而全球化供應鏈二分為「去中化」與「去美化」，也讓近十年積極轉型的台灣電子產業得到以往難得的發揮機會，未來台灣將展現出和以往不同的科技競爭力，電子產業將受惠新科技應用與全球供應鏈重組，產業成長可期。

新冠肺炎對全球經濟的衝擊與影響程度，主要因防疫而採取的封城及關閉邊境等措施，造成人員流動受限，也因此像觀光旅遊及商務活動都受到很大的影響。雖然歐美及中國大陸現階段均已逐步解封，不過整體全球的交通運輸距離疫情前的水準，仍有很大的差距。

根據IMF的資料，相較於2008年的金融海嘯，這次新冠肺炎疫情對全球經濟的殺傷力更大。富邦證券表示，這次疫情不僅衝擊美歐等先進經濟體，對於新興經濟體同樣造成嚴重影響，金磚四國中除中國仍能勉強維持正成長外，印度、巴西、俄羅斯都落入衰退，東協五國、中東及南非等地區國家也同樣陷入經濟衰退，預估全球超過九成以上的國家經濟都陷入衰退，是一次全球性的經濟災難。

不過值得注意的是台灣在上次金融海嘯時期，同樣遭受衝擊而落入經濟衰退窘境，而這次與全球同樣面臨疫情影響，卻繳出與過去金融海嘯台灣GDP負成長1.6%完全不同的表現，雖然經濟成長趨緩，但仍能力保不失，由此可見台灣的經濟結構已轉型升級，展現出與以往不同的經濟韌性。

(時報資訊)