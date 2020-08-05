周二美股那斯達克指數再創歷史新高，台股由台積電(2330)領軍，股王大立光(3008)收最高，台股開高走高，站上12800點大關，收漲92點至12802點，創收盤指數新高，今日成交值2389億元。

美國6月工廠訂單月增率6.2%，優於預期，但疫情蔓延，市場靜待全球政府釋出更多刺激方案，周二美股在科技股帶領下，四大指數齊揚，漲幅在0.35至1.49%，費城半導體及那斯達克指數再創歷史高點。指標股AMD漲逾9%，台積電ADR漲逾1%，蘋果小漲0.67%。

台股今天上漲52點開出，權值電子股台積電跳空開高5元至430.5元，早盤一度突破百點，站上12800點。包括台積電、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光、聯發科(2454)今日均開高，強勢的電子股晶技(3042)、欣興(3037)、華通(2313)大漲，電子股人氣續旺，帶動台股今日持續反攻。

台股盤中一度漲幅收斂，在電子撐盤下，仍守穩在平盤之上，臨收盤隨著金融股及傳產股加把勁，指數收在相對高點，站上12800點之上，創收盤指數新高。

台股上周二(7月28日)盤中曾創下13031點新高，但開高走低；近六個交易日以來呈現高檔震盪整理之格局。本周則是先抑後揚，今收盤指數創新高

台股周二(4日)維持高檔整理態勢，加權指數終場上漲196.89點，收在12709.92點，站回5日均線，漲幅1.57%，成交值2115億元。自營商買超12.64億元，投信買超8.12億元，外資及陸資買超54.68億元；三大法人合計買超75.44億元。

目前台股沿月線盤堅格局不變，短線反彈偏多。預期指數上檔賣壓尚需時間化解，未來觀察能否再次站上高點，短線台股仍以半導體、5G相關、生技人氣最旺。8月中旬前，7月營收和半年報陸續出爐，目前重點仍是在選股跟資金控管。

(時報資訊)