1名在超商工作的妙齡女，某次上大夜班遇上1名水泥工搭訕，還好心約她下班吃早餐，廖男趁機偷偷在礦泉水下藥，假好心說「妳嘴巴好乾，喝點水吧」將她迷昏後載回住處性侵得逞，事後還恐嚇只要透露就會對她家人不利，之後就將她視為禁臠多次性侵。

直到受害女子因心神喪失，行為出現異常，遭到友人追問後才說出悲慘遭遇，該位惡狼的惡行才被揭發。女子出庭時看到惡狼辯解模樣，還一度對著法官哭喊、撞牆，大喊「法官救救我」，看了就讓人心疼。

根據判決內容，該位惡狼於2018年9月份結識上大夜班的女店員後，因常深夜帶食物探班，雙方愈來愈熟。某日，廖男約下班後吃早餐，正妹不疑有他赴約，上了廖男車子。

沿路上男方假意貼心，直說正妹嘴巴看起來很乾，因此拿出1瓶下過迷藥的礦泉水給她喝，未料女方喝下後不到10分鐘立刻昏迷。男方見狀立刻將她載回住處性侵得逞。女方醒來後發現自己全身赤裸、狼狽躺在床上，還來不及驚逃，廖男就恐嚇她「不准說今天的事，否則會給妳家人、貓咪好看」。

令人髮指的是，男方事後更長期威脅女方，強逼她隔2、3天就要到他住處「報到」，連續性侵多次猶如禁臠，造成女方身心受創而請長假。直到女友人追問後，被海女才說出實情並帶她報警。

審理期間，男方不斷辯稱2人是男女朋友，正妹一聽在法庭上當場崩潰，不但當場爆哭、而且還猛力用頭撞牆及桌子等，心理師評估她因遭受性侵而有創傷後症候群，法官審理後認定廖男手段惡劣，造成被害人身心受創得接受治療，依強制性交、恐嚇等罪，重判廖男友有期徒刑10年，可上訴。

(中時新聞網)