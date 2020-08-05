美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿薩爾（Alex Azar）將率團訪問台灣，並在台發表大型演講。外交部發言人歐江安表示，中央流行疫情指揮中心已取得團員採檢陰性報告，訪團不用隔離14天，期間將見總統蔡英文，並與多位公衛專家交流。

陳時中表示，很歡迎美國衛生部長來台做外交訪問，對於台美衛生合作是很大的進步，有相當的意義，是特殊情況，但特殊情況不代表可以鬆懈，基本上外交訪談的概念，全程戒備中。他要提供美國出發前三天陰性證明，搭乘專機來台台，不會和其他旅客相會。

到機場後，我方會進行PCR檢驗，檢驗後全團團進團出不能和其他人有接觸，到防疫旅館中全部和民眾隔離。

接下來訪問盡量精簡，和總統見面會高規格防疫，社交距離與配戴口罩一定要的，有演講會和聽眾隔開，也會到疾管署訪問做意見的交流，隔離都是相關有先遣的成員來，都已經在美國隔離，到台灣會在隔離在檢驗。美國主團不需要，隨行人員已經在隔離了。

(中時 )