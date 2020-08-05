台積電今（5日）股價續漲，終場收在429元，連續兩個交易日大漲13元。受到美國祭出華為新禁令的影響，台積電9月14日後將不再供貨華為，但此舉可能引發中國大陸不滿。日媒報導，大陸手機廠商可能加強「去台積電化」，把訂單轉移給其他業者，大陸手機廠若變為敵人，恐成為台積電的中期風險。

美國商務部於5月15日公布擴大制裁華為新禁令，要求使用美國設備或技術的半導體業者，若要供貨給華為，必須先取得美國政府的許可，而這項新規定有120天緩衝期至9月14日為止。

對於華為新禁令，台積電董事長劉德音上月在法說會上表示，5 月15日後已沒有再接華為新訂單，9 月14 日之後也不會出貨晶片給華為，並強調華為產能缺口，其他客戶填補相當順利，預估今年營收至少成長20% 。

而華為在9月14日被斷供前，已緊急囤貨晶片庫存，據了解到今年第1季底已庫存1882.47億人民幣（約8056億台幣），相關人士預測，隨著華為5G相關設備的大規模出貨，晶片庫存或許能維持到明（2021）年初。

華為原先寄望轉向三星、聯發科購買晶片，但這兩家公司在製造中也都使用大量美國的技術與設備，因此可能仰賴自家的中芯國際。

日經新聞先前報導，台積電今後的風險因素來自大陸。台積電遵循美國制裁政策，選擇9月中旬以後斷貨華為，可能引發中國大陸不滿。

目前全球智慧手機市場，1年出貨約13億支，其中大陸企業占3～4成。大陸手機廠商可能與政府採取相同策略，把訂單轉移至其他業者，或加速自主開發，並積極「去台積電化」，但因台積電的先進技術優異，陸廠短時間難以採取前述行動。不過，很多觀點指出，將大陸手機廠商變為敵人可能成為台積電的中期風險。

(中時新聞網)