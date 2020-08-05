中央流行疫情指揮中心今天針對先前日本女學生、泰籍移工返國後紛紛確診進行說明，指揮官陳時中宣布，由於兩人傳染潛伏期已滿，加上經二度採檢卻認為陰性與未確定，因此宣布結案。

陳時中表示，日本女學生於6月20日出境，6月23日日方通知我方採檢為陽性，但個案在台期間的213位接觸者檢驗結果皆為陰性，加上女學生7月18日在日本自費進行血清抗體檢驗亦為陰性，因此宣布結案。

另外有關泰籍移工返國後確診的個案，陳時中表示個案是在7月21出境，7月25確診，但8月3日泰方二採的結果卻是未確定，因此我方對泰方檢驗為陽性的結果存疑，加上其返泰的女友為陰性，在台接觸253人也是陰性，因此宣布結案。

至於比利時工程師的接觸者，指揮中心今天公布目前已有461人進行鼻咽拭子採檢，其中有444人為陰性，另有17人在檢驗中，至於血清抗體檢驗，在461人中有271人陰性，190人還在檢驗中。

日籍女學生個案結案。(指揮中心提供)

泰籍移工個案結案。(指揮中心提供)

(中時 )