罹癌小明媽郭云曼，因肝臟轉移，8月必須要動手術，且先生的媽媽今早離世，在對岸的女兒為此哭成淚人，盼能返台陪伴家人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這樣的案例在人道關懷上的確有必要，會和陸委會商量如何協助入境。

來自大陸、今年40多歲的郭云曼，多年前前夫過世後，認識了在台灣的現任丈夫，帶著年僅3歲半的女兒來台，一手照顧起自己的女兒與先生的2個小孩，約在5年前取得台灣身分證，女兒今年也順利排到了身份資格，卻在赴陸辦理程序時遇上疫情，無法返台。

郭云曼女兒10多年來都在台生活，今年即將上高中，但因滯留大陸，學業嚴重受影響。罹患乳癌第3期的郭云曼，近期因為肝臟轉移急需在8月動手術，今早家中又傳來婆婆過世的噩耗，人在對岸的女兒哭成淚人，遺憾自己無法在關鍵時刻陪在家人身邊。

陳時中表示，以這位個案來說，的確有人道關懷的必要，指揮中心將會和陸委會商量要如何協助對方返台。

(中時 )