第3季業績可望更好的台達電(2308)外資一棒接一棒力挺！美系外資最新報告給予「建議買進」評等，目標價上看250元，不過受到近期股價漲多影響，今天股價逆勢收跌。

台達電受惠於IA、NB及伺服器電源需求暢旺，且產品組合較佳，第2季合併毛利率32.87%，季增6.39個百分點，年增5.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利92.65億元及營業淨利率13.11%，亦是單季歷史新高，單季稅後盈餘為75.97億元，若扣除去年同期收購DET一次性收入，為單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1263.72億元，稅後盈餘為96.64億元，每股盈餘為3.72元。

展望第3季及下半年，鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，第4季還看不清楚，還有很多未知數，希望毛利率可望維持在30%以上。

台達電在季報與半年報公佈後，外資幾乎一面倒看好，並上調目標價，繼美系、歐系、日系及亞系外資之後，另一家美系外資也加入力挺台達電。

美系外資報告指出，台達電因PC/NB及伺服器電源急單湧入，且自動化效益顯現，第2季營業淨利率創下單季歷史新高，隨著伺服器/遊戲機電源、美系智慧型手機品牌廠旗鑑機Power Chock開始出貨，我們預估，台達電第3季營收將季增6%，並進一步推升營業淨利率達13.7%，由於下半年是台達電出貨旺季，隨著營收規模擴大，預估下半年營業淨利率將較上半年8.9%增加2到3個百分點，因此即使台達電股價自6月1日以來已上漲了48%，仍有可能進一步上漲，給予「建議買進」評等，目標價上看250元。

(時報資訊)