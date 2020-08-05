砷化鎵代工廠—環宇-KY(4991)公布第2季及上半年財報，第2季稅後盈餘為595萬元，季增132.9%，累計上半年每股盈餘為0.09元。
環宇-KY今天下午舉行法說會，受到全球新冠肺炎疫情延燒導致各國封國封城影響，環宇-KY第2季合併營收為4.12億元，季增12.2%，年減11.5%，營業毛利為1.87億元，季增17.5%，年減21.4%，單季合併毛利率為45.6%，季增2.1個百分點，年減5.8個百分點，營業淨利為8583萬元，季增71%，年減21.7%，營業淨利率為20.8%，季增7.1個百分點，年減2.8個百分點，稅後盈餘為595萬元，季增132.9%，年減93.1%，單季每股盈餘為0.07元；累計上半年合併營收為7.79億元，年減7.6%，營業毛利為3.47億元，年減7.3%，合併毛利率為44.6%，年增0.1個百分點，營業淨利為1.36億元，年增10.4%，營業淨利率為17.5%，年增2.9個百分點，稅後盈餘為850萬元，年減91.5%，每股盈餘為0.09元。
(時報資訊)
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