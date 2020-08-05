根據路透社調查，在美國、巴西、印度與墨西哥死亡病例急升帶動下，全球新冠肺炎死亡病例數於周三突破70萬人。

目前全球確診人數已經超過1855萬人。根據路透社基於過去兩周數據所做的估算，每24小時全球平均就有將近5,900人死於新冠狀病毒，相當於每小時247人或每15秒就有1人死於新冠肺炎。

美國與拉丁美洲成為疫情的新中心，兩國都陷入疫情難以抑制的困境。因貧窮與城市人口稠密，拉丁美洲地區面臨防疫困難，該地區超過1億人居住在貧民區，許多人沒有正式工作、缺乏社會安全網或必須在疫情期間持續在外工作。

美國人口約3.3億人，即使是全世界最富裕的國家之一，也難逃疫情重創。美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）周一表示，確診病例數較高的州應重新考慮實施封鎖措施，並強調必須在秋天流感季之前將新冠肺炎確診數降至較低的基準。

一些原本在防疫上取得成功的國家或地區近來也爆發新一波疫情，每日新增確診數頻頻創下新高，如澳洲、日本、香港、玻利維亞、以色列、比利時等，顯示這場與病毒的戰鬥距離結束仍然遙遠。澳洲人口第二大的維多利亞省周三公布新增確診725人、新增死亡病例15人，雙雙創下新高。

(時報資訊)