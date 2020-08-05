TrendForce旗下顯示器研究處表示，大陸面板廠京東方(BOE)與華星光電(CSOT)策略性調整8.5代線產能，將電視面板產能轉移至顯示器面板，加上因新冠肺炎帶動遠端工作與學習需求，IT產品出貨強勁成長，使得上半年陸系面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38％。

京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產行列，並策略性將部分8.5代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板，除了疫情帶動宅經濟需求，加上三星電子(SDC)宣布將於年底退出LCD面板供應的效應，京東方上半年出貨量攀升至2020萬片，年成長19％。

華星光電去年上半年顯示器面板出貨量低於30萬片，今年上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場，出貨量快速拉升至220萬片，較去年同期成長近7倍。

熊貓電子(Panda)受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷(TPV)的穩定需求，加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成，年成長率達4％；惠科(HKC)在滁州、綿陽、長沙的8.6代線已於第2季至明年開始陸續供應顯示器面板，預期未來陸系面板廠將更積極搶食顯示器市場。

三星電子今年底前停止自韓國供應LCD面板，蘇州8.5代線也計畫出售，2021年LGD韓國8.5代線將可能獨撐大局，在陸系面板廠大舉搶進市場的同時，成本競爭力將是嚴峻考驗。

台系面板廠中，群創(3481)經營策略以產品獲利為主要考量，除了限縮21.5吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外，也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例。

友達(2409)受惠於三星電子的退出，今下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁，加上年底是傳統歐美消費性市場旺季，面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。

(時報資訊)