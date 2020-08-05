檢場(右)與黃仲崑飾演兩個爸爸充滿想像。(艾迪昇傳播提供)

檢場為廣告量身訂製新西裝。(艾迪昇傳播提供)

父親節將至，資深藝人檢場日前受邀攜19歲漂亮女兒王敏淳（香奈兒）拍攝食品廣告，一起大啖美食，雖然這並非父女首度合體拍廣告，對他來說仍別具意義！檢場拍攝當天因求好心切，為了表現出各種享受美食的滿足神情，而吃下7碗泡麵，他完全不喊累反而敬業表示：「一個鏡頭讓我吃得好飽好滿足！」

檢場表示，以往女兒會在父親節獻上手作卡片，至今他仍視同珍寶收藏，過去他曾在節目上透露擔心女兒長大後無法獨立，如今王敏淳已是亭亭玉立19歲少女，且出道成為歌手，成績表現不俗令檢場感欣慰，他說：「這已經是相當好的父親節禮物了。」今年他想和老婆李翊君、女兒王敏淳好好團聚吃頓飯過節，此外也想替自己放個假到花蓮打小白球。

此外檢場也在另則廣告中擺脫既定形象，手持按摩槍翻玩「007」角色，首次拍攝動作戲他莞爾：「跟過去戲路很不同，蠻多動作鏡頭。」讓身為戲精的檢場直呼過足動作戲癮。該廣告由檢場及黃仲崑同時擔綱演出一女的雙父親，貌似呼應多元家庭議題，讓人充滿無限想像。兩位爸爸歲數相加超過120歲，動作表現卻意外靈活，在片場不僅飛天遁地竟還「掏槍」說出反差台詞，笑料十足。

該廣告拍攝時間約9小時，因人設需要一套紳士西裝展露帥氣性格，檢場笑說：「好像在演《007》電影裡的龐德。」由於他近年戲劇皆是父親角色，檢場說衣櫃裡的西裝都像董事長，沒有龐德紳士造型的西裝，因此他還量身訂製整套新西裝。

收工後黃仲崑好奇問檢場，若女兒在毫無預警下結婚，他的心情會如何？檢場先是愣住後不假思索脫口：「會很開心啊，像牽了頭牛回來。」言下之意是多了個人分擔家中事務、為家庭付出，務實直白的想法也惹笑黃仲崑。

(中時 )