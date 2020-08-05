嘉義縣教育處表示，中午已至派出所及園所調查。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園所開的暑期補習班5日被網友踢爆，老師為懲罰一名女童不准她上車，讓女童在後方追趕，事後園方竟回說「當下找不到人，所以沒載到」，一氣之下將整件事情po網，痛斥這位老師做的太過火，根本是危及生命安全的懲罰。

網友在臉書「民雄大小事」PO文指，4日於門前掃地時，前方停著一輛廂型車，一名老師帶著3、4年級的學生正要上車，老師突然喊「大家都上車，除了XXX你不准上去」，想說老師應該是嚇唬她，等等就讓她上車，沒想到車子就開走了，那位女童看到車開走了便追了上去，結果車子竟然沒停。

該名網友繼續指，看到女童一直追，覺得太危險，於是把掃把丟在一旁，騎著機車趕進追上去，第一個路口紅綠燈沒看到人影，於是騎到第二個路口紅綠燈，發現那位女童還在追，直到老師似乎發現他在跟著那個小女生，才停下迴轉，當下老師竟回他「是要給女童一個教訓」。

縣教育處長陳添丁表示，中午已至派出所及園所調查，此案為未立案補習班違規行為，該補習班逕用自家轎車載送9名國小學童，打算從圖書館返回補習班，因學生不聽勸導，補習班的司機為讓其警惕，刻意在圖書館丟包將近200公尺，使學生哭泣及驚嚇。

陳添丁說，教育處將依補教法第24條規定，未立案補習班裁罰負責人5萬元以上25萬元以下罰鍰，經處罰鍰後仍不遵令停辦則按日連續處罰；另針對丟包行為，移送縣府社會局依法裁罰。

縣社會局表示，已派請社工同仁，會同教育處及警政了解中，倘有照顧疏忽虐待等違反兒少法事宜，將依法處以行政處分。

(中時 )