曹佑寧在校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》，同時面對青梅竹馬陳妤、校園女神林映唯，可說是左右逢源，他大笑說：「真的不是大家以為看起來那麼棒的事情，電影中的主角個性會猶豫不決，和我本身的個性有一點相呼應，在詮釋這種無法決定的狀況，我會比較容易進入角色。」但雖然曾經一直是棒球隊的明星球員，但他透露自己不曾接受過女生的告白，「其實我是會主動的人嘛！」可是他表示無法像電影中這般公開大膽告白，「我怕被打槍，要私下偷偷傳簡訊告訴對方。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》從肆一的原著散文開始，邀請林孝謙、呂安弦和林怡鳳改編劇本到終於完成推出，一共經歷了5年的時間，配合散文中多種的愛情的看法，特別從中取出愛情裡必須具有的幾個要素，像是勇氣、守候等，轉化為電影中各種不同的愛情故事。導演簡學彬表示電影中講述許多不同的戀情，角色塑造都是非常可愛的，他們都故事都很動人，「不論是帶著創傷，或是單戀、苦戀等狀況，還是一直追求想要的感情，希望觀眾們會喜歡。」

該片5日公布正式預告，預告中先可以看見曹佑寧、陳妤、林映唯關心在學校發生的戀情，也成為影響他們3人感情的關鍵，像是全校最不受歡迎的厭世怪妹程予希，不停向校草羅丹尼公開示愛；冰山美人楊謹華則是一直拒黃健瑋於千里之外；黑道大姊大李杏意外被斯文哲學男陳彥名吸引。而曹佑寧、陳妤、林映唯之間則是林映唯開始想接受曹佑寧的追求，而讓陳妤更覺得好像要同時失去兩個好朋友，就像原著作家肆一在預告中所寫的文案：「喜歡一個人是一場追逐，而我只能遠離」，再搭配全創作天后G.E.M.鄧紫棋演唱的主題曲《很久以後》，從甜蜜到心酸，都讓觀眾感受到戀愛的各種心情。

《可不可以，你也剛好喜歡我》將舉辦許多場特別的搶先看活動，因為電影以主角們的校園生活為主，在8月12日舉辦學生場特映會，還有原著作家肆一及演員李杏出席映後活動。電影也有著粉紅泡泡的愛情故事，8月13日舉辦粉紅閨蜜特映會，只要帶著你的好閨蜜，身上有任何粉紅色的物品都成立，就可以和好朋友一起欣賞電影，活動詳情請上電影官方臉書粉絲團查詢。

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