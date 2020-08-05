（瑩碩生技董事長王建冶（左）、東生華總經理楊思源（右）簽署合作協。圖／瑩碩生技提供）

瑩碩（6677）5日與東生華（8432）簽署藥物開發合作協議，雙方將把新產品推廣至海外市場。根據本次協議，東生華將取得該複方心血管藥物包括台灣在內的全球市場開發與銷售權，瑩碩則獲得該產品的簽約金、開發里程碑金，以及未來海外上市後的銷售權利金分潤。

瑩碩董事長王建治表示，過去兩家公司在台灣市場曾有多次的合作默契，此次在各自考量資產活化再利用，以及提升既有產品組合的完整性下，決定進一步深化合作關係，將攜手拓展海外市場。

王建治表示，瑩碩的核心競爭力在擁有關鍵藥物傳輸平台的開發實力，且多項特殊劑型產品是台灣第一個上市的學名藥。此次雙方選定的複方心血管藥物，就是具有高技術門檻，且在研發與製程中都需要特殊生產設備的藥物。

瑩碩是台灣唯一能提供與國外原專利藥廠具相同劑型、相同療效的業者。因此借重瑩碩於該產品市場的技術優勢，加上東生華與東洋集團的海外通路支持，雙方在海外市場已選定好沒有相同產品上市的目標市場，以更凸顯該藥品的需求優勢，合作創造雙贏。

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